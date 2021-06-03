محافظ دمياط: إزالة 455 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة السابعة

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الجهود التى تقوم بها أجهزة المحافظة، للتصدى للمخالفات و التعديات، منوهة إلى إزالة 18 حالة تعدى على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى وذلك على مساحة 1490 م2 بنطاق مركز الزرقا ضمن الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى جاء الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل .

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محافظ دمياط : 25774 م2 مجمل مساحة الإزالات

وأضافت في بيان، اليوم، أن الازالات الأخيرة جاءت خلال الحملة المُنفذة تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ليصل إجمالى عدد الحالات المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة التى بدأت مارس 2021 إلى 455 حالة بمساحة 25774 م2، كما تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأية تعديات جديدة والتعامل الحاسم معها.

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محافظ دمياط : الأولوية إزالة التعديتن على نهر النيل

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون، للإعداد المسبق للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزارة التنمية المحلية.

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وشددت محافظ دمياط على وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات، وتوعدت بعدم التهاون مع أي مخالفات، وذلك حفاظاً على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها، وحماية مجرى نهر النيل.

كما أكدت اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء الوحدات المحلية بالابلاغ الفوري عن أي حالات تعديات جديدة، عقب تنفيذ موجة الإزالات.

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