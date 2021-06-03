وكيل تعليم دمياط: لم نتلق شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أو غرف العمليات التابعة للإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى من الامتحانات أو صعوبة أسئلة امتحان مادة الدراسات الإجتماعية.

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وتفقد وكيل الوزارة العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، حيث يواصل أعضاء لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية أعمالهم.

وأكد «عثمان»، على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى أعمال التصحيح والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

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وأثنى وكيل الوزارة على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء سيتم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاعتمادها وإعلانها عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

واختتم، اليوم، الخميس طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات آخر العام في مادة الدراسات الإجتماعية بجميع مدارس محافظة دمياط.

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