طلاب الشهادة الإعدادية: امتحان الهندسة طويل وكان عاوز وقت إضافي

أكد عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي، أنّ امتحان الهندسة الذي عُقد اليوم، طويل ويحتاج وقتًا إضافيًا، موضحين أنّ الامتحان اشتمل على أسئلة عديدة من المقرر الدراسي لكنه يحتاج إلى وقت في التكفير للإجابة عليها.

وأكد الطلاب، أنّه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية، وتقول أريج محمد، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، إنّ الامتحان طويل ويحتاج لوقت إضافي للإجابة على جميع الأسئلة، مؤكدة أنّ الامتحان اشتمل على مسائل مركبة تحتاج لتفكير وتركيز شديدين.

وأضافت أريج لـ«الوطن»، أنّ الهندسة تحتوي على خطوات عديدة في المسائل، ما يتطلب وقتًا في ترتيبها للإجابة على سؤال معين، مؤكدة أنّ الامتحان لم يراع ظروف «ضغط التيرم»، وهو فوق مستوى الطالب المتوسط.

من جانبها، أكد الطالب رودينا محمد، أنّ الامتحان احتوى على 6 أشكال هندسية، ما يحتاج لوقت طويل للإجابة عليها، لأن حلها يتم من خلال مجموعة من الخطوات العلمية.

وأضافت رودينا، أنّ الامتحان يحتاج إلى وقت إضافي، ولم تكن هناك أي فرصة كافية للتدريب على أسئلة الامتحانية بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

عبده: لم نرصد أي إصابات بكورونا في الامتحانات

وفي سياق متصل، قال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنّ الامتحان سار بشكل منتظم، وأنّ السؤال الثالث في الامتحان لم يكن واضحا بسبب الطباعة بالنسبة للطلاب الذين يؤدوا الامتحان باللغة الفرنسية، مؤكدا أنّه جرى تفادي الخطأ الطباعي وتوضيح السؤال للطلاب مباشرة.

وأضاف عبده في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه لم يتم رصد أي حالات شغب أو غش في الامتحانات، مؤكدا تكثيف الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية للحفاظ على الطلاب وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما لم يتم رصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الامتحانات.