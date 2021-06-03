عاجل.. سجن تاجر 5 سنوات ابتز فتاة بصورها الخاصة في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي في محافظة قنا، بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامه بتهديدها بصور خاصة بها، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

تعود أحداث القضية إلى يوم 7 أغسطس 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا من «أمنيه م ح»، بقيام «صادق ق ح» بتصويرها في مكان خاص دون رضاها وقام بتهديدها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا إذا وافقت على إقامة علاقه غير شرعية معها، أو دفع 10 آلاف جنيه.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم أنشأ حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تصوير الفتيات والسيدات ثم ابتزازهن، أما بالحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقه غير شرعية.

وجرى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات قنا بتهمة الاعتداء على حرمة المجني عليها وانتهاك حرمة الحياه الخاصة والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات.