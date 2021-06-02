سائق جرار يفرغ حمولة صرف بمجرى مائي بالشرقية: «ضبطه الأمن من صورة على فيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط سائق جرار، لتفريغه حمولة الجرار بأحد المصارف المائية، بمركز شرطة فاقوس التابع لمديرية أمن الشرقية، وذلك بعد تداول صورته على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبفحص الأجهزة الأمنية للصورة المتداولة على «فيس بوك»، توصلت إلى أن المتهم فرغ حمولة جرلار كسح مياه الصرف الصحي في أحد المجاري المائية، وبمواجهة السائق المتهم بالواقعة، اعرف بارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.