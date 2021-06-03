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«زايد»: توافد السياح على مصر آخر 4 أشهر دليل على استقرار الوضع الوبائي

كتب:

شريف سليمان
02:30 م | الخميس 03 يونيو 2021
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة راجعت كل الإجراءات الخاصة بالأغذية في فنادق ومطاعم محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكذلك اشتراطات السلامة البيئية ومياه الشرب، لضمان صحة العاملين في القطاع السياحي وكل المواطنين والمترددين على السياحة.

وأضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي: «نشهد الشهر الحادي عشر لرجوع السياحة لمصر، ووجود السياح بشكل متصاعد في مصر هو الرد الحقيقي على أي شخص يشكك في الوضع الوبائي في مصر، إذ أنه مستقر، ومحافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر لا يكادا يحتويان على أي إصابة، وعدد الوفيات في مصر بالنسبة إلى عدد السكان يعتبر من أقل المعدلات في العالم».

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن إقبال السياح وتوافدهم على مصر في آخر 4 أشهر رد كبير جدًا على ما يثار، ودليل على استقرار الوضع الوبائي والصحي في مصر.

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