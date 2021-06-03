الصحة: 5 دول أخطرتنا بتقديم شهادة الحصول على لقاح كورونا قبل زيارتها

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ مصر لم تفرض أي إجراءات إضافية على السياح بشأن مسحات كورونا، مضيفةً: «أي حد عايز ييجي مصر لازم يكون معاه نتيجة pcr سلبية».

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي: «لم نفرض على السياح الحصول على اللقاح، فالعالم لم يتمكن حتى الآن من وضع منظومة عادلة لإتاحة اللقاحات».

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنّ منظمة الصحة العالمية أكدت أنّه لا يجب فرض الحصول على اللقاحات على الدول بسبب عدم توفرها: «5 دول في العالم هي من أخطرتنا بإلزام المسافرين إليها بالحصول على لقاحات كورونا وهي ألمانيا والنمسا وأرمينيا وبلغاريا وقطر، ولم نُخطر رسميا من أي دول أخرى بالحصول على شهادة اللقاح».