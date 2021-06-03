الصحة: الحصول على لقاح كورونا شرط مهم لأداء فريضة الحج

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ المملكة العربية السعودية أعلنت أنّها ستنظم موسم الحج، مشيرةً إلى أنّ الأعداد التي خصصتها أقل بكثير مما كان عليه الوضع في السنوات السابقة بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي: «من يذهب إلى الحج سيكون حاصلا على اللقاحات، ومصر جاهزة بلقاح سينوفارم لتطعيم الحجاج قبل سفرهم إلى المملكة».

من جهته، قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني: «ما زرعناه على مدار 11 شهرا بالنسبة لفرض الإجراءات الاحترازية والتعاون التام بين كل الوزراء نجنيه الآن، إذ حصلت 9 مطارات مصرية على شهادة عالمية، ونطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا».

وأوضح وزير الطيران، أنّ حركة السياح شهدت انتظاما كبيرا في الفترة الأخيرة، ما اتضح جليا في محافظتي شرم الشيخ والغردقة، وجرى تطعيم جميع العاملين في حقل الطيران المدني بلقاحات كورونا، متابعا: «أشكر وزيرة الصحة لأنها منحت العاملين في مجال الطيران الأولوية لكي يكونوا في أوائل المواطنين الذين تلقوا اللقاح».