تصنيع ماكينة «إنترلوك» لرصف الطرق و10 حاويات لجمع القمامة بكفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بوحدة الصيانة بجهاز النظافة والتجميل التابعة لمحافظة كفرالشيخ لتصنيع ماكينة لانتاج الانترلوك لرصف الطرق الداخلية والضيقة بالقري والمدن، لافتًا إلي تمكن المهندسين والعمال والفنيين بوحدة الصيانة من تصنيع الماكينة في عشر أيام، بتكلفة 25 ألف جنيه، في حين انها تباع بالاسواق بـ ٥٠٠ ألف جنيه، ما أدى إلى توفير فارق كبير ما بين الشراء والانتاج، وجاري صناعة ماكينة أخرى لرصف الشوارع والطرق بمدن وقري المحافظة.

كما أشاد محافظ كفرالشيخ، بجهاز النظافة والتجميل بالمحافظة تحت اشراف المهندس محمود زهران، رئيس الجهاز، لبدء صناعة أول حاويات لتوزيعها علي مجالس مدن المحافظة، بسعر التكلفة وبلغت تكلفة صناعة الحاوية 8500 جنيه في حين يتم توريدها مقابل 16800 جنيه وانتهت الوحدة من تصنيع 10 حاويات وتم تسليمها لمركز ومدينة بيلا، لوضعها بـ 10 مناطق في المدينة لخدمة المواطنين لجمع القمامة بها بدلاً من القاها في الشوارع.

ومن جانبه أشاد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، باستغلال مخلفات البناء لصناعة الانترلوك، واستغلال الايدي العاملة والمهندسين والفنيين بوحدة جهاز النظافة وما لديه من امكانيات لتصنيع ماكينة الانترلوك باستخدام مخلفات المباني لانتاج الانترلوك، وصناعة ماكينة " كسّارة " لتكسير المباني.

يأتي في اطار خطة ترشيد النفقات التي تتبناها محافظة كفرالشيخ، وأضاف انه سيتم نقل وحدة الماكينة بعد الانتهاء من أعمال التجارب الحالية لبدء الانتاج وتوزيعه علي الوحدات المحلية ومجالس المدن، بالاضافة الي الحدائق العامة.