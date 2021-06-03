حظك اليوم الخميس 3-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب شخص موزون وهادئ، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

حتى إذا واجهت بعض التعقيدات الفلك يساعدك أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بطاقة عاطفية وتلمس المشاعر بلمسات حانية سيكون لها وقع رائع على من حولك.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.