هل يواصل فيروس كورونا تراجعه في مصر؟ طبيب يجيب

تراجعت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تزامنا مع نهاية الموجة الثالثة للفيروس، وهو ما جعل المواطنون يتسائلون عن الفترة المقبلة بشأن استمرار التراجع في الإصابات بالفيروس، طبقا لما أعلنتة وزارة الصحة والسكان يومي الثلاثاء والأربعاء، وتحاول «الوطن»، الإجابة على تساؤلات المواطنين من خلال طبيب متخصص.

إنخفاض معدلات الإصابة بكورونا وإرتفاع حالات الشفاء

وتسجل إحصائيات وزارة الصحة والسكان تراجع فى معدلات الإصابة، وكذا الوفيات بفيروس كورونا، وأعلنت الوزارة في الأول من يونيو عن تسجيل 956 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة، بينما سجل اليوم السابق بنهاية شهر مايو، 984 حالة إيجابية بفيروس كورونا، و49 حالة وفاة، كما استمر التراجع في معدلات الإصابة لليوم الثاني علي التوالي، وسجلت أمس الأربعاء 2 يونيو 951 إصابة بكورونا، ووفاة 42 حالة، بمعدلات أقل من اليوم السابق.

أسباب تراجع الإصابات بفيروس كورونا في مصر؟

أكد الدكتور أحمد مسعود إستشاري الأمراض الصدرية أن موجة كورونا بدأت تنخفض، في مصر، وذلك يرجع لعدة أسباب وهي كالتالي:-

- جهود الأطقم الطبية علي مستوي جميع مستشفيات العزل، وأقسام العزل، في المستشفيات علي مستوى الجمهورية، تبذل علي مدار الساعة.

- الخبرة في التعامل من الأطقم الطبية، خاصة في مستشفيات العزل، لمشاركتهم في الموجات الأولي والثانية، والثالثة مما أحدث الفارق.

- الالتزام المجتمعى من المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

- التطعيم بلقاح فيروس كورونا، ووجود إقبال من المواطنين، وبدأ ذلك في رفع مناعة المواطنين.

- الوعى المجتمعى بخطورة الفيروس، والإبتعاد عن التجمعات وتجنب الزحام، وعدم النزول من المنال إلا للضرورة.

- مع الموجه الثالثة المواطن الناس بدأت تكتسب مناعة.