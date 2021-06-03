التعليم: امتحان دور ثان بدرجة كاملة لأي طالب في الثانوية مصاب بكورونا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد إلكترونيا في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، مشيرا إلى أنّ الطلاب المصابين بفيروس كورونا سيتم تأجيل امتحاناتهم وعقدها في الدور الثاني بالدرجات كاملة، شريطة تقديم الطلاب المستندات الطبية التي تثبت الإصابة بفيروس كورونا وقت عقد امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنّ أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستبدأ في يوليو المقبل، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية وتطهير دورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، إضافة إلى تسكين نحو 20 طالبا بكل لجنة فرعية، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 في المواد التي لا تضاف للمجموع ستعقد ورقيا، وليست بنظام «بابل شيت» في المنازل.

جاء ذلك في تصريحات للوزير عبر جروب «التعليم مستقبل مصر»، بتطبيق واتساب، ردا على سؤال أحد أولياء الأمور بشأن آلية عقد امتحانات المواد خارج المجموع للثانوية العامة، وهل ستكون بنظام البوكليت أو بابل شيت، وهل سيتم استلامها وحلها في المنزل أو داخل اللجان.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد إلكترونيا في المدارس الحكومية، مشددا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، مضيفا أنّ الوزارة كثّفت الاستعدادات لعقد الامتحانات، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوقي»، أنّه سيتم السماح للطلاب بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي مع كتابة ملاحظاتهم عليه، موضحا أنّ الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الجديد التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.