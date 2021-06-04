متى يقلق العالم من مرض الفطر الأسود؟.. أطباء يجيبون

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا يجب القلق من مرض الفطر الأسود، أو أن يكون مصدر توتر للمواطنين، حيث إن أعداد المصابين به نسب محدودة للغاية، ما يجعله لا يمثل أي تحديًا صحيًا بالنسبة للعالم، بحسب حديثهم مع شبكة «سكاي نيوز»، وذلك بعد حالة القلق الأخيرة، عقب ارتباط اسمه بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وظهور حالات عديدة مصابة به في الهند.

حالات معرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، إن القلق من الفطر الأسود يكون مع أصحاب المناعة ضعيفة، وعند متلقي علاج الكورتيزون بإشراف دون استشارة الطبيب، وكذلك مرضى الإيدز، والسرطانات في المراحل الأخيرة منه، ومرضى السكر غير الخاضع للسيطرة، والمتسبب في الاتهابات، لافتة إلى أن بروتوكول كورونا يجب أن يكون باستشارة من الطبيب، مع أهمية العمل على المناعة بشكل جيد، وعدم تناول السكريات والكربوهيدرات.

أماكن يتواجد بها الفطر الأسود

وأضافت «عبدالوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن الفطر الأسود متواجد في البيئة حول الجميع، خاصة في التربة الملوثة، وأرضيات الحمامات، ويوميًا يتعرض جسم الإنسان له وإلى الكثير من الفطريات والأوبئة، ولكن سرعان ما تتصدى لهم المناعة السليمة، دون حدوث أي مشكلات.

أسباب تفشي الفطر الأسود في الهند

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بـ«نيوجيرسي» الأمريكية، أن الفطريات ليست جديدة على العالم، ولم تبدأ مع كورونا، وظهورها في الهند بكثرة بسبب ارتفاع عدد مرضى السكر هناك، والذي يبلغ نحو 77 مليون مريض سكر، وهى ثاني دولة في العالم بعد الصين بها مصابين بالسكر، ومع انتشار وتفشي كورونا بها، مع تواجد أصحاب المناعة الضعيفة، ارتفعت عدد حالات الفطر الأسود وغيره من الفطريات.

وأشار «خضر»، إلى أن الفطريات يزدادعددها في أي جو رطب، ومع استخدام الأكسجين المرطب أنابيبه يحتمل أن يكون بها الفطر، واستخدام أصحاب المناعة الضعيفة له للتنفس بكميات كبيرة يعرضهم للفطر الأسود، مضيفًا أنه في حالة عدم تشخيص وعلاج الفطر الأسود مبكرًا، عن طريق حقن في الوريد، تكون نسب وفياته عالية.

خضر: نسبة الوفاة من الفطر الأسود 50%

وأكد أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بـ«نيوجيرسي» الأمريكية، أن الرعاية الصحية المبكرة لمرضى الفطر الأسود هامة جدًا، خاصة عند ظهور أعراض آلام الجيوب الأنفية، والعين، والصداع المستمر، ومع التشخيص السريع يمكن أن ينجو المصاب، ولكن تبقى نسب الوفاة بالفطر الأسود عالية، وتصل إلى 50%، لافتا إلى أن القلق منه مطلوب، خاصة لدى مصابي «كوفيد 19» والسكر معًا.