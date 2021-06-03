 استمرار حركة صادرات المحاصيل الزراعية المصرية إلى السعودية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي، اليوم، على تعليق العمل بالاشتراطات الجديدة التي يطلبها الجانب السعودي المتعلقة بتصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب السعودي لمناقشة الإجراءات الجديدة، التي أعلنتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانب المصري، خلال الاجتماع موقف الصادرات الزراعية المصرية، وسمعتها العالمية التي تتمتع بها، والإجراءات الرقابية التي تتبعها الدولة المصرية، لضمان سلامة وجودة المنتجات المصرية، وأنها تراعي تطبيق كل الاشتراطات والضوابط الدولية، وهو ما أدى إلى تبوأ الصادرات الزراعية المصرية، مراكز متقدمة على مستوى العالم.

وأشاد وزير الزراعة بالعلاقات المتميزة بين الدولتين، ومن جانبه عبر رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودي عن تفهمه لوجهة نظر الجانب المصري وتقديره لما يبذل من جهود في هذا الشان، واتفقا على تعليق العمل بالاشتراطات الجديدة مع قيام الجانب السعودي بإرسال وفد فني رفيع المستوى، إلى مصر الأسبوع المقبل، للاطلاع على الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، سواء من جانب هيئة سلامة الغذاء أو الحجر الزراعي، مع زيارة بعض المحطات التصديرية والمعامل التابعة لوزارة الزراعة، ومناقشة الاشتراطات، والاطلاع على المنظومة الرقابية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

وشكر السيد القصير وزير الزراعة الجانب السعودي، على تفهمه وجهة النظر المصرية، كما رحب بزيارة الوفد السعودي، الأسبوع المقبل في بلدهم الثاني، وذلك بعد الاستماع إلى كل وجهات النظر، لكل الحاضرين سواء من الجانب المصري أو السعودي.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، والوزير مفوض تجاري أسامة باشا رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في السعودية، ومن الجانب السعودي، الدكتور هشام الجضعي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، والدكتور سامي الصقر نائب الرئيس لقطاع العمليات، وغندورة غندورة المدير التنفيذي للتعاون الدولي، ومحمد دهاس المدير التنفيذي لدعم التفتيش، والدكتور صالح الشايب رئيس قسم مصانع الأغذية، ومحمد أبوعباة رئيس قسم العلاقات الخارجية.