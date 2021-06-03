«الملا»: تنفيذ مشروعات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن السنوات السبع الماضية، شهدت تشغيل 7 مشروعات جديدة، بمصافي التكرير ومجمعات تصنيع البترول، بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار.

وأضاف «الملا» في تقرير حول إنجازات القطاع خلال السنوات الماضية، أن تشغيل هذه المشروعات، يأتي بهدف زيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين لتغطية احتياجات البلاد وتقليل الاستيراد.

3 مشروعات كبرى بمصافي التكرير تضيف أكثر من 6 ملايين طن منتجات بترولية سنويًا

أشار وزير البترول إلى أن من أهم هذه المشروعات، 3 مشروعات كبرى، أضافت طاقة إنتاجية بنحو 2.6 مليون طن منتجات بترولية سنويًا، وهما:

- توسعات مصفاة أنربك بالإسكندرية، وبدأ تشغيلها في سبتمبر 2018، بهدف إنتاج 700 ألف طن/ السنة بنزين عالي الأوكتان، و10 آلاف طن بوتاجاز سنويًا، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 219 مليون دولار، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أغسطس 2020.

- مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، وبدأ التشغيل التجاري لها في فبراير2020، ويهدف إلى تحويل المازوت ذو القيمة الاقتصادية المنخفضة بطاقة 7.4 مليون طن سنويًا إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 3.4 مليار دولار، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2020.

- توسعات مصفاة شركة أسيوط لتكرير البترول، وبدأ التشغيل التجريبي لها في ديسمبر 2020، بهدف إنتاج 800 ألف طن/ السنة بنزين عالي الأوكتان، و10 آلاف طن بوتاجاز سنويًا، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 450 مليون دولار.

مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في 2023

ويجرى حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية «سولار وبنزين»، خلال عام 2023، ومن أهمها:

- توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، بهدف زيادة طاقتها التكريرية، بنسبة 60%، وتبلغ استثماراته نحو 3.2 مليار دولار.

- مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» بأسيوط، بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويًا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات نحو 2.9 مليار دولار.

- وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول، بهدف إنشاء وحدة تقطير تفريغي لإنتاج نحو 396 ألف طن سنويًا أسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلية باستثمارات نحو 64 مليون دولار.

- توسعات شركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.75 مليون طن سنويًا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى «خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين»، للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، باستثمارات تقديرية نحو 1.2 مليار دولار.