حملات لأوقاف مطروح لتشجيع المشاركة بصكوك الأضاحي

تفقد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، الشيخ حسن عبد البصير، عدداً من المساجد بإدارتي أوقاف النجيلة والسلوم، اليوم الخميس، حيث دعا القائمين على هذه المساجد إلى الاهتمام بالترويج لمشروع صكوك الأضاحي، وحث المواطنين على المشاركة بهذا المشروع الموسمي، بما يعود بالنفع على الفقراء في القرى والنجوع، من خلال توزيع اللحوم عليهم في عيد الأضحى.

واجتمع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، يرافقه الشيخ محمد مصطفى، مدير المتابعة، مع عدد من الأئمة وخطباء المساجد في مدينة السلوم، وناقش معهم أعباء الدعوة والتذكير بأنهم على ثغر من ثغور الوطن، يستدعي الانضباط والعمل بروح الفريق، والاجتهاد في تصحيح المفاهيم، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

سكن لأئمة المساجد في مدينة السلوم

وقال وكيل وزارة أوقاف مطروح إنه يجري دراسة تيسير سكن للأئمة في السلوم، مع الجهات التنفيذية التي تراعي الإمام وتحتفي بوجوده، بينما تعهد جميع الأئمة ببذل قصارى جهدهم خدمة للدين والوطن، وتحمل الصعاب من أجل الدعوة، ونشر ثقافة التبرع للمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي.

دور كبير على «ورثة الأنبياء» لتعزيز الانتماء

وذكر وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن الأئمة وخطباء المساجد، الذين وصفهم بـ«ورثة الأنبياء»، عليهم دور كبير في تعزيز الانتماء للوطن، وأن المحسن سيتم مجازاته بالإحسان، وأنه غير مسموح بالتقصير في هذه الفترة، خاصةً من الدعاة الذين يمثلون ضمير الأمة.

صكوك الأضاحي شعيرة دينية

وناقش وكيل وزارة الأوقاف بمطروح مع أئمة المساجد في مدينتي النجيلة والسلوم مشروع صكوك الأضاحي، وتوزيع قرابة 50 صكاً حتى الآن، كشعيرة دينية ومشروع وطني، بالإضافة إلى مناقشة دور الإمام في العمل الاجتماعي، ومشاركته هموم الوطن وقضاياه، وتم حث الجميع على مشاركة المواطن أفراحه وأحزانه، والعمل على إصلاح ذات البين، ومد يد العون للمساهمة في حل المشاكل التي تقع بين الأفراد والعائلات وبعضها، لما فيه استقرار للمدينة والوطن، مع تكثيف الدور الدعوي، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل المساجد في جميع الصلوات، طبقاً لتعليمات وزارة الأوقاف.