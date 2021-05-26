موعد صرف دفعتين من إعانة العاملين بالسياحة وقيمتها والأوراق المطلوبة

يعاني قطاع كبير من العاملين بالسياحة بفضل تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثر حركة الطيران، وهو ما دفع الدولة لدعم هذه الفئة من خلال إعانات مالية وهو ما أكدته غرفة المنشآت السياحية، إذ جرت الموافقة على صرف الدفعتين السادسة والسابعة من الإعانات المخصصة للعاملين بالقطاع السياحي.

وتستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة وقيمة وموعد صرف الإعانة المالية، وذلك في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا لغرفة المنشآت السياحية، يجري صرف الإعانات للعاملين بالسياحة بداية من يوم 13 يونيو حتى يوم 29 يونيو 2021.

كما تصرف الإعانة وفقا للراتب الأساسي للعامل بالمنشأة خلال شهر ديسمبر الماضي، لافتا إلى أن الحد الأدنى لتلك الإعانة يبلغ نحو 600 جنيها والأقصى 1575 جنيها، وأن عدد العاملين الذين يحق لهم صرف تلك الإعانة يبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون في نحو 2000 منشأة سياحية وفندقية.

المستندات المطلوبة

ويُطلب من المنشآت السياحية والفندقية لصرف تلك الإعانات، تقديم طلب على ورق المنشأة موقعا من الممثل القانوني، ومختوما بختم المنشأة، متضمنا الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعة.

من جهتها، أكدت المنشآت السياحية، أن الصندوق يستمر في صرف الإعانات الاستثنائية للعاملين بالقطاع السياحي طالما استمرت أزمة الركود السياحي، لافتةً إلى أن مجلس الوزراء وافق على الاستمرار في صرف تلك الإعانات خلال اجتماعه قبل أسبوعين وذلك نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها العاملين بالقطاع السياحي منذ بدء جائحة كورونا.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر العام الماضي منح 9 إعانات شهرية للعاملين المؤمن عليهم بالقطاع السياحي، وذلك لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا، اعتبارا من شهر أبريل الماضي، وحتى ديسمبر 2020، بسبب تراجع السياحة الخارجية حول العالم بفضل الجائحة المستجدة كوفيد 19.