السيطرة على حريق نشب في منزل وورشة بلاط بشبرا دون إصابات

‏سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية على حريق شب داخل منزل وورشة بلاط في منطقة «الفرنواني»، بحي غرب شبرا الخيمة، وتم إخماد النيران قبل أن تمتد للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية، وتم إخطار الأجهزة المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمنزل رقم 5 وورشة بلاط بمنطقة «الفرنواني» بحي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور، انتقل اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة، ولم يتم الإبلاغ عن سقوط أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.‏

وفي وقت سابق، شهدت قرية «الدير»، بدائرة مركز شرطة طوخ، في محافظة القليوبية، اندلاع حريق في مخزن قطع غيار سيارات، أسفر عن التهام بعض محتويات المخزن، دون خسائر بشرية، وبعد تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.