«مصيلحي» بالإسكندرية: مصر الأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي

قدم الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل للصيادين المصريين، وكذلك الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق «تحيا مصر» لما قدموه من جهود لتنفيذ مبادرة «بر أمان».

جاء ذلك خلال كلمته على هامش قيام وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بتوزيع مساعدات لـ1100 من صغار الصيادين العاملين ببحيرة مريوط، التي تم اختيارها لتكون المحطة الثانية للمرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية «بر أمان» التي انطلقت الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بالفيوم.

الاستثمار في البحيرات المصرية زاد من ناتج الأسماك

وأضاف أن الاستثمارات التي يتم ضخها بالبحيرات المصرية بتوجيه من رئيس الجمهورية انعكس علي الإنتاج السمكي الذي وصل إلي 2 مليون طن منهم 400 ألف طن من المصايد الطبيعية، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الأول في أفريقيا والمركز السادس عالميا في الاستزراع السمكي وأيضا المركز الثالث عالميا في إنتاج البلطي.

كما أكد علي الدعم الذي تقدمه الهيئة إلي الصيادين وطالب جميع الصيادين بالاهتمام بعمليات تسجيل أنفسهم من خلال مكاتب المصايد المنتشرة علي مستوي الجمهورية للاستفادة من المبادرات التي تقدمها الدولة للعمالة غير المنتظمة.

مبادرة بر أمان استكمال لمجهودات الدولة في الثروة السمكية

وأوضح أن المبادرة استكمال للمجهود التي قامت به الدولة المصرية على مدار ال4 سنوات الماضيين التي عملت على ضخ ملايين الزريعة في البحيرات وساعدت على تطويرها وتكريكها للارتقاء بعملية الصيد لضمان حياة أفضل للصيادين.

ما هي مبادرة بر أمان؟

يشار إلى أن «بر أمان» يتم تنفيذها على 4 مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى «بحيرة الريان» بالفيوم، و«مريوط» بالإسكندرية وإدكو والمنزلة، ويستفيد منها ما يزيد على 10704 صيادين يعملون بها، وتضم المرحلة الثانية بحيرات «البرلس والمرة والتمساح» ويستفيد منها 7416 صيادًا، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق «دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وأبشواى وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان» ويستفيد منها 18125 صيادًا، أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتى «ناصر والبردويل»، بجانب مناطق «العريش وبئر العبد ورمانة» ويستفيد منها 7707 صيادين.