خالد الجندي: الحديث بآيات كثيرة تأمر بالقتل ليس من الدين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، إن هناك أشخاصا يستخدمون الدين من أجل التأثير على الناس لأن الحديث باللغة العربية أمام العامة من الناس يجعلهم يشعرون أن الشخص عالم، مبينا أن الحديث بآيات كثيرة تأمر بالقتل ليس من الدين، موجها النقد إلى السوشيال ميديا التي يوجدها فيها موضوعات خطيرة.

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» المذاع اليوم الخميس، أن هناك بعض مدعي الدين يخوضون في أعراض الآخرين أو يأمر بكراهية المسلمين أو نسب فتوى إلى شخص آخر بحيث يظهر أن الشخص يحلل ما حرمه الله.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مدعي الدين قصوا له مقطع يقول فيه إن الخمر لم يكون حراما في أول نزول الدين الإسلامي، متابعا: «يقولك إلحق ياعم الشيخ اللي بيحلل البيرة، ومرة كنت بتكلم عن التواشيح قبل الأذان قولت بلاش منها ومش لازم تذيعوها قبل الأذان عشان الناس نايمة فممكن نكتفي بالأذان بس، قالك ياعم اتفضل بيحارب الأذان».

وواصل: «أنا مرة قلت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ربانا على الأذن الموسيقية، يعني إيه ربانا على الأذن الموسيقية يعني نشأنا عليها، زي ما أقول لواحد أنت اتربيت على العز، يعني ربنا رباك على العز، فربنا ربانا على العطاء والمنح الإلهية ولكن في شيوخ من بعض الجهات والدول يعملوا مقاطع يقولك، وهذا الشيخ فاسق وزنديق لأنه يقول إن ربنا له أذن موسيقية، هو في إنسان محترم ، بلاش إنسان فيه حمار يقول إن ربنا له أذن موسيقية، ده كلام يدل على أن هؤلاء الناس كدابين، بجد السوشيال ميديا مليانة حاجات خطيرة وتلاقي الدقن والطرحة، تشوفه تحس إنك قدام الصديق أبو بكر وهو بيدلس على العموم، متصدقش إن فيه شيخ يحرض على القتل أو تحليل ما حرم الله».