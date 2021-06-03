هل تنتقل عدوى كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية؟.. الصحة تجيب

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإجابة على تساؤل هل تنتقل عدوى فيروس كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية، موضحة أنه من المستبعد جدًا، أن تنتقل عدوى كوفيد- 19، من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية، باعتباره مرض تنفسي، وطرق الانتقال الأساسية له تكون عن طريق الاتصال المباشر، أو غير المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي، الناتجة عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب.

وفي سايق آخر؛ ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا، وكشفت عن آلية التطعيم باللقاح، ويتمّ أخذه في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، مؤكدة أنَّ اللقاح يحمي من الإصابة بنسبة 86%، كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال لقاء جمعها بالدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق، أنَّه سيتمّ إصدار شهادة باللغتين العربية والإنجليزية، لمن حصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، على أن تطبع تلك الشهادات مباشرة من الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، وأنشأت «الصحة» منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

طريقة التواصل مع الفريق الطبي لمتابعة مرضى كورونا في العزل المنزلي

أعلنت وزارة الصحة إتاحة التواصل مع الفريق الطبي لمتابعة الحالات الطارئة لمرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي، من خلال إرسال كلمة «عزل» على رقم 1440، لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا.

ـ يجب أن يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة.

ـ في حالة الاختيار من متعدد يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في رسالة.

ـ في حالة إدخال رقم اختيار خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق وإدخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة إدخال البيانات.

ونوهت الوزارة بأنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.