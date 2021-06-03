عاجل.. «التعليم»: الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة بعد غد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من عصر يوم السبت المقبل، للإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال «شوقي»: «تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا يذاع على القنوات المصرية في تمام الثانية من عصر يوم السبت 5 يونيو 2021، لإعلان جداول امتحانات الثانوية العامة، والامتحان التجريبي الثالث، للرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض جريدة «الوطن» في النقاط التالية، أبرز 10 تصريحات لوزير التربية والتعليم:

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام سيكون إلكترونيا، لضمان عدم وجود عنصر بشري، تحقيقا للعدالة التي يرغب فيها أولياء الأمور.

- امتحان تجريبي آخر في شهر يونيو، سيعلن جدوله في الأسبوع المقبل.

- الامتحان التجريبي بمدد زمنية مثل امتحانات آخر العام، للتأكد من السير في الطريق الصحيح.

- الدفعة التي دخلت في عام 2018 على نظام جديد في التقييم وصلت للمحطة الأخيرة.

- جوهر التطوير هو التغيير في طبيعة الأسئلة التي تقيس فهم نواتج التعلم أو فهم الدروس، مقابل استرجاع المعلومات.

- شبكات الإنترنت في وضع جيد للغاية، وهناك اطمئنان من تجهيزات المدارس لعقد امتحانات الثانوية العامة.

- سيتم توفير البنية التحتية، إضافة لبديل ورقي، سيكون عبارة عن مزج ما بين الحلول الرقمية والورقية.

- ستكون هناك وثيقة في يد كل طالب فيها الأسئلة والإجابة نستطيع الرجوع إليها في حالة وجود أي مشكلة.

- الإعلان عن تفاصيل امتحان يونيو التجريبي، وامتحانات آخر العام للثانوية العامة في وقت آخر.

- قريباً جدا هنبارك لكل الأولاد اللي هيستفيدوا من التجربة دي.