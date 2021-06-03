عاجل.. امتحانات الثانوية العامة 2021 ورقي وإلكتروني
كتب:
محمد أبوعمرة
03:27 م | الخميس 03 يونيو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2021 بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر.
وأضاف أن ذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني كبديلين متاحين معا لأداء الامتحانات.
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