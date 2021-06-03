عاجل.. مستشار الرئيس ينفي دخول سلالة كورونا الفيتنامية مصر

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، وجود سلالة فيتنام في مصر، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مصر تجري دراسات عديدة جينية على مستوى مستشفيات العزل بشكل دوري، للتأكد من وجود سلالات جديدة أو تحورات لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا وباء عالمي، ولا داعي لإخفاء أي معلومات أو مستجدات خاصة به، لافتا إلى أن من الضروري إطلاع المواطنين على كل مستجدات الفيروس للتعامل الصحيح معه، موضحًا أن هناك إجراءات ونظام ترصد تمتاز به مصر لاكتشاف أي أمراض معدية.

وعن الوضع الوبائي، طمأن «تاج الدين» المواطنين، وقال إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين بالفيروس، لذلك لا بد من الحفاظ على الاستقرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار والبعد عن التكدس، العدو الأول لارتفاع المنحني الوبائي هو التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية.