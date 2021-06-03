«نتفليكس» تكشف عن الصور الأولى لمسلسل «البروفيسور»

كشف تطبيق «نتفليكس» عن الصور الأولى للموسم الأخير من مسلسل «البروفيسور»، وأن عملية السطو لا تزال مستمرة مع فقدان قائد الفريق للسيطرة بالكامل على مجريات الأحداث، ونهاية الملحمة التي خلقها «أليكس بينا» على وشك الانتهاء.

تكشف الصور الأولى للموسم الأخير، حجم الفوضى الذي تحدث داخل وخارج بنك إسبانيا الشهير، بعد القبض المفاجئ على البروفيسور من قبل «Sierra» ونجاح الفريق في إنقاذ لشبونة وجلبها بأمان داخل البنك، فالحرب بدأت، وعلى الفريق إظهار جانبه القاسي والمشحون بالكثير من الألم والأسلحة، مع اليأس من عدم وجود خطة تمكنهم من البقاء على قيد الحياة.

وستشهد أشهر عملية سطو في التاريخ نهايتها على جزأين، يتكون كل جزء من 5 حلقات؛ الجزء الأول يصدر في 3 سبتمبر، والثاني في 3 ديسمبر 2021.

وتدور أحداث المسلسل، حول عصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا، لأكثر من 100 ساعة، تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم.

وتم القبض على البروفيسور من قبل «Sierra»، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءًا، ويأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة، ما واجهوه أبدًا من قبل: الجيش.

نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ كسرقة سينتهي كحرب.

ويعتبر مسلسل La Casa De Papel، المعروف محليًا باسم «البروفيسور» من أكثر المسلسلات شعبية لدى Netflix في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ إطلاقه في 2017 ويستمر هذا العمل الدرامي الإسباني المثير، ينال إعجاب المشاهدين في المنطقة، ويجعلهم يتعطشون لمشاهدة المزيد من حلقاته الشيقة، ومعرفة المزيد عن عصابة البروفيسور التي تحولت إلى عائلة محبوبة مع مرور الحلقات.