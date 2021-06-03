خالد الصاوي: عملت بطولات محققتش حاجة.. وهناك مشاهد لي كسرت الدنيا

قال الفنان الكبير خالد الصاوي، إن نجاح دوره في مسلسل «اللي مالوش كبير»، يعود إلى وجود فنانين على مستوى عال من الاحترافية، إضافة إلى أن هناك دعائم قوية من التأليف والإخراج، من سيناريو جيد، ومخرج على درجة عالية من الكفاءة.

وأشار الصاوي فى ندوته بجريدة «الوطن»، إلى أن هناك أعمال عدة أدى بطولتها لم تحقق النجاح المرجو، ولم تترك أثرا جيدا مع الجمهور، في حين قدم أعمال فيها 7 مشاهد فقط، لكنها حققت نجاحا منقطع النظير.

كان الفنان خالد الصاوي، قال في وقت سابق، إنه يميل إلى الاعتماد على أدوات الممثل، حتى لو كان يقول ملاحظات، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات هي الحكي والشرح بالجسم والصوت والوجه، وكل شيء يعلق بالذاكرة، إذ يجب أن يعتمد الفنان على التلقائية بشكل يفوق نضج المؤلف أو المخرج.

وأضاف الصاوي، خلال حواره ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «CBC»: «زمان كنت بخش حافظ دوري وكل الأدوار، عكس دلوقتي ببقى حافظ 50% من المشاهد، لكن بعد شوية قلت إن الفنان لو متحمس يحاول يوظف الحماس ده للشغل بدل من الحفظ، ولو مثلا حد بيحب واحدة مش هيفضل يقولها بحبك بحبك بحبك، لازم ياخد خطوة».

وتابع: «أنا بصارح نفسي، وأنا ساخر وبتريق على نفسي، زي ما بتريق على أي حد، وفي بدايتي كان تأثير المسرح عليّ زائد، خبرتي كانت قليلة وكنت عنيد، مثلا دوري في فيلم جمال عبدالناصر أدائي كان مسرحي بزيادة، وخاصة إنه كان ملك الخطابة، وكان لازم أحجم نفسي».