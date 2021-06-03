ناجي قمحة: السيسي اتبع سياسة خارجية بقواعد مختلفة قوامها الإنسانية

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتبع سياسة خارجية لها قواعد مختلفة، وقوامها الإنسانية والعدالة، «بنحافظ على الدولة الوطنية الأفريفية والعربية، ومؤسسات الدولة، ومنعها من الانهيار، وبنحافظ على الجيوش الوطنية».

وأضاف «قمحة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هذا هو ما جرى من تفعيل كل مقدرات الدولة من أجل التنمية، خاصة تنمية الشباب وتحفيزهم نحو المستقبل المختلف، وأيضا مواجهة كل الإعاقات بداخل المؤسسات عبر مكافحة الفساد.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياراته لمقر الأمم المتحدة، وإلقاء كلمة مصر هناك، أعلن ميلاد جديد لسياسة مصر الخارجية، تشمل أشكال التعامل والتعاون مع الدول العربية والأفريقية، «الدول كانت بتشوف مصر بتتكلم ومش بتعمل، أحنا عملنا متكلمناش».

وأوضح أن الرئيس السيسي دائما يتحدث بمبدأ المكسب لكل الدول الإفريقية، وتم العمل على الأرض عبر عقد مؤتمرات الشباب المصرية والأفريقية والعالمية والمنظمات التعاونية، «جلبنا الشباب الأفريقي ليقدم لدولته ولا يخرب فيها، بدأنا نقول للناس أحنا على الأرض بنعمل بسياسة الأقوال لا الأفعال».

وأكد أن ذلك ما أنعكس على المصداقية التي حصلت عليها مصر، خاصة بعدما حصلت على عضوية مجلس الأمن الغير دائمة مدة عامان، فيها تبنت مصر الحفاظ على ثوابت الدولة الوطنية وحل للقضية الفلسطينية والسورية والليبية، «أكدنا بان الحل السياسي هو الأمثل لنهاية الصراعات».

وتابع: «الظروف الأقليمية والدولية هي الأعقد اليوم من أي مرحلة سابقة، ولكن في ظل التعقيدات وتنامي ظاهرة الأرهاب في الأقليم والعالم فالدولة المصرية ثابته ولديها رؤية هي الأصوب وتمكنت من تحقيق نجاحات ونقله نوعيه في موقع الدولة من لأعب إقليمي مؤثر إلى الاعب الرئيسي والشريك الدولي الفاعل مع كل الأطراف».