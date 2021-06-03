هيثم الحاج علي يتابع تجهيزات معرض الكتاب الـ52 في التجمع الخامس

بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، التنسيق مع مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الشريك الاستراتيجي، لإجراء التجهيزات الخاصة بالدورة الـ52، لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، التى ستنعقد في الفترة من 30 يونيه الجاري، حتى 15 يوليو بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وتفقد الكتور هيثم الحاج علي ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين العساسي وقيادات هيئة الكتاب، قاعات المعرض لاتخاذ ما يلزم لإظهار المعرض بالشكل اللائق في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

وتواصل اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52 لسنة 2021، اجتماعاتها، وكان آخرها يوم الثلاثاء الماضي 1 يونيو، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، وانتهى الاجتماع لإقرار الترتيبات والإجراءات الآتية:

- استيعاب الناشرين المتقدمين كافة، الذين تقدموا بطلبات الاشتراك في المواعيد التي أقرّتها اللجنة سلفًا.

- تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وفقًا للضوابط التي تضعها إدارة المعرض.

- إقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا، منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلاً لدخول الجمهور.

- التزام منظمي المعرض والناشرين والجمهور بالإجراءات الاحترازية كافة والمنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء رقم «2701 لسنة 2020».

- اعتماد عقوبات تصاعدية على المخالفين للإجراءات من المنظمين أو الناشرين أو الجمهور، وفقًا لقرارات رئيس الوزراء وإدارة المعرض المعتمدة من اللجنة العليا، والتي سيتم إعلانها قبل انعقاد الدورة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الثقافية العيا في وقت قريب لمناقشة إمكانية أنشطة ثقافية مصاحبة لفعاليات المعرض أم لا، وأشار الدكتور شوكت المصري في تصريحات سابقة لـ "الوطن" المعرض يقام بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع الالتزام بتعاليم الوزارة فيما يخص الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، منوها أن الدورة الحالية ستقام بدون "سلوجان" للمعرض، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ألية إقامة المعرض خلال الأيام المقبلة.