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الحماية المدنية تنقذ «بركة السبع» من كارثة: إخراج 100 برميل تنر «صور»

السيطرة على حريق في 4 مصانع

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إبراهيم الديهي
04:03 ص | الأحد 30 مايو 2021
مدير أمن المنوفية يتفقد موقع حريق بركة السبع

مدير أمن المنوفية يتفقد موقع حريق بركة السبع

أنقذت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، مدينة بركة السبع من كارثة، بعد التمكن من إخراج «براميل» صغيرة بها مواد سريعة الاشتعال، «تنر»، في حريق 4 مصانع بمدينة بركة السبع.

مواد سريعة الاشتعال في أحد المصانع المحترقة 

وأكدت مصادر أمنية، أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخراج ما يقرب من 100 برميل صغير به مواد سريعة الاشتعال أثناء الحريق، كانت تستخدمها المصانع كمادة خام في الصناعة. 

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن نجاح الحماية المدنية في استخراج البراميل ساعد في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره بشكل أوسع وانتقاله للمنازل المجاورة للمصانع، مؤكدا أن أكثر من 27 سيارة إطفاء ساعدوا في عمليات إخماد الحريق. 

استمرار عمليات التبريد في حريق بركة السبع بالمنوفية 

وأوضحت المصادر، أنه فور إبلاغ الحماية المدنية بالحريق تحركت عدد من سيارات الإطفاء فورا لمكان الحريق، وتم الدفع بباقي السيارات تباعا لحين السيطرة على الحريق، وتواصل الحماية المدنية عمليات التبريد خوفا من اشتعال الحريق مرة أخرى في أي وقت، خاصة وأن الحريق نشب في مواد سريعة الاشتعال. 

مدير أمن المنوفية يتفقد موقع حريق بركة السبع 

وانتقل اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إلى موقع حريق 4 مصانع في مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد نشوب حريق هائل والدفع بعدد 27 سيارة إطفاء للسيطرة عليه. 

لا إصابات في حريق بركة السبع بالمنوفية 

وأكدت مصادر طبية بالمنوفية، عدم تسجيل أي حالات إصابات حتى الآن، في حريق 4 مصانع ببركة السبع بمحافظة المنوفية، مؤكدة أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات. 

تفاصيل حريق 4  مصانع في بركة السبع 

وأوضحت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الحريق نشب في 4  مصانع على مساحة 1000 متر على ارتفاع 7 طوابق، موضحة أن الحريق نشب في الطوابق الثلاثة الأولى، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه. 

 

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