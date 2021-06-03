تفاصيل تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 حكومي.. الورقي ممنوع

أكثر ما يشغل تفكير العديد أولياء الأمور في الأيام الحالية هو تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 حكومي، فالبعض يرغب في اختيار مدرسة مجاورة لسكنه للاطمئنان على ابنه، والبعض يرغب في البحث عن مستوى المعلمين في المدرسة، لذلك وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقعا إلكترونيا يمكن جميع أولياء الأمور من التقديم لأبنائهم بسهولة، وأوضحت الوزارة أن هناك مجموعة مهمة من التعليمات يجب اتباعها بشكل جيد عند التقديم، وعدم مخالفتها لتجنب حدوث أي مشكلات في عملية التقديم.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 حكومي يتم إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 حكومي يتم من هنــــا، موضحة أنه يجري الدخول على موقعها الرسمي، وفتح الرابط الذي يشمل خدمات ولي الأمر وتسجيل البيانات الخاصة بالطالب من رقمه القومي وتاريخ ميلاد ومحافظة ميلاده.

وأضافت الوزارة، أن تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 حكومي إلكترونيا، ولا يتم قبول أي تقديم ورقي، موضحة أنه بعد انتهاء عملية التقديم الإلكتروني يقدم الطالب عدد من الصور الشخصية له وصور تحقيق الشخصية الخاص بوالديه للمدرسة.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 حكومي يتم من خلال موقع الوزارة

وتابعت الوزارة أن تقديم الصف الأول الابتدائي 2021 حكومي، ينتهي في نهاية شهر يونيو الجاري، مشددة على أولياء الأمور بضرورة إتباع المواعيد المحددة للتقديم وعدم مخالفتها، لافته إلى أنه جار تحديث جميع المقررات للطلاب اعتبارا من المرحلة الابتدائية وذلك لتوفير تعليم على مستوى متميز وعالي من الجودة.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حرصت على توفير منصات وقنوات تعليمية عديدة لجميع الطلاب والتي تساعدهم على التعلم وفق نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الفهم، مؤكداً أنه يجب على الطلاب بإختلاف أعمارهم، متابعة هذه القنوات والاستفادة منها جيداً.