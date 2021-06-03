قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق الجيزة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق «المسابك، عزية المفتي، مدينة السادات، أرض الحداد، شارع الاعتماد، من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل، العروبة ومتفرعاتها، امتداد المعهد الديني، امتداد سيدي عبدالعزيز، ما بين العروبة والدائري "نزلة القومية"، منطقة مسجد الخولي، منطقة داير الناحية، منطقة متولي الشعراوي، شارع القومية العربية» لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنه مساء يوم الجمعة الموافق 2021/6/4 حتى الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 2021/6/5.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى طلب الهيئة القومية للأنفاق، بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق «القومية» ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتدبر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجد بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.