إحالة أوراق قاتل زوجته في الأقصر إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الأقصر، قبل قليل، بإحالة أوراق متهم بقتل زوجته ودفنها في حفرة أمام المنزل، بسبب خلافات زوجية بينهما، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.

وشهدت محكمة الأقصر إجراءات أمنية مشددة خلال ترحيل المتهم، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، ومباشرة الحراسة تحت قيادة العميد محمد حسني، قائد قوات التأمين بالمحكمة.

وتعود أحداث القضية إلى العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الأقصر إخطاراً من مأمور مركز شرطة الأقصر، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل بمنطقة «البغدادي»، وبانتقال فريق البحث إلى محل الواقعة، وإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى «أ. ي. ع.»، حيث قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها، ودفنها في حفرة أمام منزلهما، بسبب خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط المجني عليه، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتم قيد الواقعة برقم 762 الأقصر، وإحالتها إلى محكمة الجنايات بالأقصر، برقم 2868 جنايات الأقصر لسنة 2020، وقررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قضت محكمة جنايات الأقصر بإحالة أوراق متهم بقتل خاله، بعد تسديد 22 طعنة له، بسبب خلافات على الميراث، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه.