وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الأولى لورشة «نجوم المستقبل»

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أن الشباب هم وقود الإبداع الثقافي والفني، بالإضافة إلى طاقاتهم الإيجابية، التي تتفجر بالابتكارات والتطوير الدائم في الفنون، جاء ذلك خلال مشاهدتها للعرض المسرحي «قاع» الذي تنتجه وزارة الثقافة من خلال قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، وتنفذه فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، بحضور سامح بسيوني المدير السابق للفرقة، ويقدم على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، ضمن مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل، الذي اطلقته وزارة الثقافة 2018.

وأضافت «عبدالدايم» أنه على الرغم من الفكرة الفلسفية للعرض وتقديمه باللغة العربية، إلا أنه نجح في جذب مئات الشباب يوميا على مدار 14 يوما، موضحة أن الإقبال الجماهيري على العرض طوال فترة تقديمه، يعكس الثقة في جودة المنتج الثقافي للدولة، وتوجه ذائقته للفن الهادف الذي يناقش ويعالج قضايا المجتمع.

وأشارت إلى أن نجوم العرض نجحوا بمواهبهم في تحويله إلى إبهار حقيقي، وأثنت على براعتهم في توظيف التكنولوجيا بشكل فعال وإيجابي ببساطة ودون تعقيد، ليخدم العمل المسرحي ويبرز تكامل عناصره، واعتبرت «عبدالدايم» أن العرض نقلة نوعية في مسرح الدولة، وخطوة على طريق التطور لفكر جديد إلى المسرح الرقمي، مشيرة إلى دور الدولة في احتضان المواهب وطاقات الشباب ورعايتها باعتبارهم الأكثر استعدادا لتقبُّل الجديد والتّعامل معه، والتقوق في مجالاته، ولديهم القدرة على التكيف بسهولة، ما يجعل دورهم أساسيا في إحداث التّطوير بالمجتمع.

وحرصت وزيرة الثقافة على تقديم التهنئة لأبطال العرض وفريق العمل، وسلمت شباب الدفعة الأولى من الورشة شهادات التخرج.

يناقش العرض فكرة الوجود الإنساني ويتناول المتناقضات داخل الإنسان بشكل فلسفي جديد وعصري ويستخدم التكنولوجيا كأحد عناصره الأساسية، من خلال الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، إضافة لصراعه ضد الشيطان، ويعتمد على التنقل بين الإطار الكوميدي والتراجيدي، والاستعراض والغناء واستخدام الجرافيك.

عرض «قاع» من تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، فيديو ما بينج محمد المأموني، أشعار الدكتور محمد مخيمر، تدفيق لغوي الدكتور مدحت عيسى، مساعد مخرج محمود فيشر، المخرجان المنفذان محمد طوسون، أكرم نجيب، إخراج محمد مرسي.