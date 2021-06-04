«التعليم» لـ«المعلمين»: دربوا الطلاب على مراجعات الامتحانات من «نجوى ليمتد»

حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين على ضرورة التعرف على مصادر «نجوى ليمتد» التعليمية، لمساعدة الطلاب على التعرف على المراجعات التى وفرتها «نجوى ليمتد»، قبل عقد الامتحانات، بالإضافة إلى تدريبهم على نظام الامتحانات الجديد الذي يقيس الفهم والتركيز وليس الحفظ والتلقين.

وأكدت الوزارة في منشور لها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه سيتم عقد ورشة العمل من «نجوى ليمتد» وبنك المعرفة المصري يوم الاثنين الموافق 7 يونيو الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء.

«شوقي»: سنعقد مؤتمراً صحفياً غداً للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021

وفي سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تنظيم مؤتمر يوم السبت المقبل الموافق 5 يونيو، وذلك للكشف عن مجموعة من القرارات المهمة التي تشغل تفكير الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 وترصدها «الوطن»، في السطور التالية:

1-ستعلن وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.

2-تكشف الوزارة عن كيفية عقد الامتحانات في المدارس الحكومية.

3-توضح وزارة التربية والتعليم آلية تصحيح الامتحانات وفق النظام الجديد.

4-تعلن الوزارة كيفية عقد الامتحانات إلكتروني على جهاز التابلت وورقي.

5-تحسم الوزارة فرصة التحسين في الثانوية العامة 2021.

6-تكشف الوزارة عن جدول الامتحان التجريبي الثالث لشهر يونيو الجاري.

7-تعلن الوزارة صراحة عن استعداداها لعقد الامتحانات من خلال تنسيقها مع عدد من الوزارات.

8-تكشف الوزارة عن آلية عقد الامتحان التجريبي الثالث في المدارس.

9-تجاوب الوزارة على أي أسئلة يطرحها الطلاب وأولياء الأمور بشأن الامتحانات.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 بالنظامين الورقي والإلكتروني.

وحث الدكتور طارق شوقي، الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد بشكل جيد للامتحانات وفهم مخرجات التعلم من كل مادة.