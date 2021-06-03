نيللي كريم لـ محمد فراج: «السنة دي بتاعتك».. والأخير: «أختي وحبيبتي»

أشادت الفنانة نيللي كريم، بأداء الفنان محمد فراج في الموسم الرمضاني السابق، موضحة: «عمل دور حلو قوي في مسلسل لعبة نيوتن، ودور حلو في مسلسل ضد الكسر، والدورين مختلفين، وأنا فرحت له، ونادرا ما حد يعمل مسلسلين في شهر رمضان، وأقوله مبروك يا فراج».

ووجهت «كريم»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، حديثها إلى محمد فراج، وقالت: «السنة دي بتاعتك، وكنت هكتب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أشيد فيه بالدورين اللى قدمتهم».

من جانبه، رد الفنان محمد فراج، أثناء استضافته في نفس اللقاء، وقال: «نيللي أختي وحبيبتي، ودي رابع مرة نشتغل مع بعض، والحمد لله كل تجاربي معاها ناجحة جدا»، حيث عملنا معا في مسلسل «سقوط حر»، ومسلسل «تحت السيطرة»، ومسلسل «ضد الكسر»، والمسلسل الإذاعي «اعترافات خوخة».

ولفت إلى أن أداء دورين في شهر رمضان كان أمرا مزعجا وأدى إلى توتره بشكل كبير، ولكن مسلسل «لعبة نيوتن»، كان من المفترض أن يعرض في شهر رمضان 2020، ولكن بسبب ظروف فيروس كورونا تأخر العمل وتأجل، واضطروا للعمل مرة أخرى في المسلسل، وبعض الممثلين من الخارج لم يستطيعوا السفر.

وأشار إلى أنه لم يكن من فريق عمل مسلسل «ضد الكسر»، وظن أنه سيشارك في السباق الرمضاني فقط بمسلسل «لعبة نيوتن».

هذا، ويعتبر مسلسل «ضد الكسر»، والذي عرض في شهر رمضان، آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي ومصطفى درويس وتارا عماد وهشام إسماعيل ومنا عادل وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.