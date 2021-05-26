نيللي كريم توجه رسالة لشريف دسوقي: ربنا معاك يا راجل يا طيب

وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة حب إلى الفنان شريف دسوقي، بعد خضوعه لعملية جراحية نتج عنها بتر قدمه اليسرى.

ونشرت نيللي كريم صورة للفنان شريف دسوقي عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: «سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك، أنت إنسان جميل وطيب وتستاهل كل خير، ربنا معاك يا راجل يا طيب».

كان قد شارك الثنائي شريف دسوقي ونيللي كريم معا فى مسلسل «ب 100 وش» مع أسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش ودنيا ماهر وزينب غريب وسلوى محمد علي، وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري.

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة كانت قد أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك عن خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى، حيث نشرت بوست قالت فيه: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب أوي بني أدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم مساء أمس بحالة الفنان شريف دسوقي واطمأن على صحته من خلال مكالمة هاتفية، وأصدر أوامره برعايته وعلاجه وصرف معاش استثنائي له.

وبالفعل تم على الفور نقل الفنان شريف دسوقي من مستشفى بمدينة الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، للعلاج على نفقة الدولة وأخذ الرعاية والاهتمام الأكبر.