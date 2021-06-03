حالات الحصول على معاش إضافي للموظفين بنص القانون

أحيانا يشعر الموظفين بأن ما سيتقاضوه من معاش عقب انتهاء فترة وظيفتهم، ربما يكون قليلا بعض الشيء، وهو ما يتطلب البحث عن معاش إضافي، لضمان حياة أفضل بعد الخروج عن درجة المعاش، وهو الأمر الذي ينظمه، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019 حيث يحق للموظف الحصول على معاش إضافي وهو ما نظمه القانون من خلال مادة 38 والتي تنص على التالي.

حالات الحصول على معاش إضافي بنص القانون

وتنص مادة (38) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019: على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وأيضا يتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون -قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات- النظام التأمينى المكمل ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

زيادة المعاشات في يوليو المقبل

من الجدير بالذكر، أن من المقرر زيادة المعاشات في يوليو المقبل حيث مشروع موازنة العام المالي 2021- 2022، عن نية الحكومة تحسين دخول أصحاب المعاشات، اعتبارًا من أول يوليو، بزيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم.

كما أن من المقرر، أن توفر الحكومة ممثلة في وزارة المالية المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات، بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021- 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة.