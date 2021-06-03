14 يوما إجازة وزيادة مرتبات.. 4 أخبار سعيدة تنتظر الموظفين في يوليو

ربما ترتبط زيادة المرتب بزيادة ساعات العمل، لكن هذه المعادلة لا تنطبق على شهر يوليو المقبل، الذي يحمل أخبارا سعيدة للموظفين، فكما يبدأ الشهر بيوم إجازة وينتهي بيوم إجازة، يتخلله نحو 12 يوما راحة، منهم إجازة عيد الأضحى 2021، وإجازات ثورة يونيو المرحلة، وثورة 23 يوليو أيضا، فضلا عن العطلات الأسبوعية، ليصبح نحو نصف الشهر إجازة بنحو 14 يوما، وكل هذه العطلات لا تمنع زيادة المرتبات وإضافة العلاوات وغيرها من المزايا الوظيفية التي أقرها مجلس النواب، وسيجري تطبيقها في يوليو المقبل.

14 يوما إجازة رسمية للموظفين في شهر يوليو

يحتفل المصريون في يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو، لكن في هذا العام، من المتوقع ترحيل الإجازة، ليبدأ بها شهر يوليو، وذلك بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية التي تتزامن مع منتصف الأسبوع ليوم الخميس، لضمها على الإجازة الأسبوعية.

ويتضمن شهر يوليو أيضا، على إجازة عيد الأضحى 2021، وهي الإجازة الأطول خلال العام حيث تبلغ 5 أيام من وقفة عرفات وحتى 4 أيام العيد، وذلك من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو وحتى يوم الجمعة الموافق 23 من الشهر نفسه وقد تمتد الإجازة لتكون 6 أيام لدى الموظفين الذين يحصلون على يوم السبت إجازة أسبوعية.

إجازة أخرى يستمع بها الموظفين في شهر يوليو هي الاحتفال بثورة 23 يوليو والذي يوافق يوم جمعة، ومن المرجح أن يتم ترحيل إجازة ثورة يوليو 2021 ليضاف يوم إجازة جديد لشهر يوليو.

يأتي ذلك بخلاف 3 عطلات أسبوعية في أيام 2 و3 يوليو و9 و10 يوليو و30 و31 من الشهر.

زيادة الحد الأدنى للأجور

زيادات مالية أمر آخر ينتظر الموظفين في شهر يوليو حيث تمّ رفع الحد الأدنى للأجور وبحسب كل درجة ستكون الزيادة كالتالي:

من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة

من 2200 إلى 2640 جنيه للدرجة الخامسة

من 2400 إلى 2880 جنيه للدرجة الرابعة

من 2600 إلى 3120 جنيه للدرجة الثالثة

من 3000 إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية

من 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى

ومن 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام

ومن 5000 إلى 6000 جنيه للدرجة العالية

ومن 7000 إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.

زيادة الحافز الإضافي الشهري

مكسب آخر ينتظره الموظفين في أول يوليو، وهو زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويُعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

علاوة خاصة بـ250 جنيها كحد أدنى

250 جنيها علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بدءاً من أول يوليو، ينتظرها الموظفين حيث تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.