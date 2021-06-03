عاجل.. مستشار الرئيس: مصر لا توجد بها تحورات خطيرة لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إن مصر لا يوجد بها تحورات لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفيروسات من صفاتها التحورات، لكن حتى الآن لم تحدث التحورات الخطيرة التي ظهرت في عدد من الدول.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا وباء عالمي، ولا داعي لإخفاء أي معلومات أو مستجدات خاصة به، لافتًا إلى أنه من الضروري إطلاع المواطنين على كل مستجدات الفيروس، للتعامل الصحيح معه، موضحاً أن هناك إجراءات ونظام ترصد تمتاز به مصر لاكتشاف أي أمراض معدية.

وعن فاعلية لقاحات كورونا، أكد مستشار الرئيس لشؤون الصحية أنها تصل لأكثر من 86 وهو اللقاح الصيني، ويعمل على الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمناً وفعالاً ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوماً، وعن لقاح أسترازينيكا تصل إلى 79%، وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض، وتجعلها بسيطة، بدلاً من أنها خطيرة أو حادة، لافتا إلى أن الفرق بين الجرعتين «الأولى والثانية»، تصل إلى 3 أشهر.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.