وزير خارجية الإمارات يلتقي المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، وأكد وزير الخارجية الإماراتي، أن الإمارات حريصة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، وذلك حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وكانت وكالة «سبوتنيك» الروسية، بثت خبرا قبل يومين، يشير إلى أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تشمل كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكينيا، تتركز حول السد الإثيوبي واستقرار منطقة القرن الأفريقي.