هل يتعرض محمد رمضان للحبس بسبب فيديو التحفظ على الأموال؟.. اعرف العقوبة

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الخميس، مقطع فيديو، عبر حساباته الشخصية، بمواقع التواصل الإجتماعى، معلنا فيه أنه أبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في أحد البنوك الشهيرة، حيث قال خلال مقطع الفيديو: «صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني».

وأضاف محمد رمضان: «موظف البنك قال لي أنا قولت أبلغك عشان متتحطش في موقف محرج أو تشتري بالفيزا ممكن متلاقيش فلوس، فقولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة.. صباح الخير يا مصر».

واتضح فى نهاية الأمر أن سبب التحفظ على أموال محمد رمضان السعي لاتخاذ إجراءات نهائية فى تحويل مبلغ 6 ملايين جنيه، تنفيذا للحكم الصادر للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والذى حُكم له بهذا المبلغ بعد أن ربح قضيته ضد محمد رمضان التي أقامها بعد فصل «أبو اليسر» من عمله، بسبب مقطع فيديو نشره «رمضان» من داخل كابينة الطائرة التي كان يقودها الراحل.

وتعليقا على الفيديو الذي أعلن خلاله محمد رمضان التحفظ على أمواله في أحد البنوك، أوضح عصام عجاج، محامي بالنقض، أن نشره ذلك الفيديو يعرضه للعقوبة، بتهمة تكدير الأمن العام، وإطلاق شائعات لا جدوى منها، وزعزعة الإاستقرار، وإظهار الدولة بمظهر سيء، خاصة أن إطلاق تلك العبارة بشكلا عام وهي: «الدولة تحفظت على أموالي»، دون أن يخصها بالأموال الخاصة بالتعويض بأحد الأفراد، وهي قضية الطيار أشرف أبو اليسر، يعد بمثابة دوافع القصد الجنائي لديه لإطلاق تلك الشائعات، بما تتوافر معه أركان الجرائم المشار إليها سابقا.، بحسب حديثه لـ«الوطن».

وتابع بأن المتلقي لتلك العبارات وهوالقارىء أو المشاهد للفيديو المنشور، سيأخذ النص على إطلاقه، وهو ما تتوافر معه أركان الجريمة كما قررناه سلفا.

وأكد «عجاج» أنه يحق للنيابة العامة توجيه الاتهام لمحمد رمضان، كما يحق لها حبسه احتياطيا على هذه الجريمة بشكل مؤقت، لحين الحكم في القضية، وفقا لما تقرره النيابة العامة، واستنادا لقانون العقوبات.