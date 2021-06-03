«صحة دمياط» تواصل تطعيم العاملين بالتعليم بلقاح كورونا

واصلت الفرق الطبية بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، أعمال تطعيم العاملين بمديرية التربية والتعليم بلقاح فيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد البدء في تطعيم مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالإدارة التعليمية بالزرقا، وذلك تيسيراً على المواطنين لسهولة الحصول على اللقاح، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

يأتي ذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضي والمواطنين بعد التطعيم.

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وتجدر الإشارة أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، للتيسير على المواطنين لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

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