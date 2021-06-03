«الوطن» تكرم خالد الصاوي بعد تألقه في موسم رمضان 2021

كرمت «الوطن»، النجم خالد الصاوي، مساء الخميس، وذلك بعد تألقه الكبير في موسم دراما رمضان 2021، في مسلسلي «اللي مالوش كبير»، و«القاهرة كابول».

وتحدث خالد الصاوي، خلال الندوة، عن كواليس تعاونه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في «اللي مالوش كبير»، وتفاصيل اعتداءه عليها في المسلسل، وكذلك موقف أحمد العوضي من هذه المشاهد.

كما تحدث خالد الصاوي، عن تعاونه مع الفنانين نبيل الحلفاوي، وطارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد رزق، في القاهرة كابول، وتجربته مع المخرج حسام علي، وأبرز الصعوبات والتحديات التي واجهته في ذلك المسلسل.

وأشار خالد الصاوي، إلى تكريمه في الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك عن مجمل أعماله الفنية وثراء تاريخه الفني.