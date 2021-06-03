خالد الصاوي: ياسمين عبدالعزيز وافقت على مشهد سحلها.. و"العوضي" إيده تقيلة

قال الفنان الكبير خالد الصاوي إنه يرفض بشدة فكرة الضرب في «لوكشين» التصوير، وأثناء تصوير الأعمال الدرامية، وأنه يحاول دائمًا الاتفاق مع المخرج على خروج المشاهد بشكل جيد، وبدون إضرار الطرف الآخر.

وكشف خلال ندوته بـ«الوطن» تفاصيل ضربه للفنانة ياسمين عبدالعزيز أمام زوجها الفنان أحمد العوضي في مسلسل «اللى مالوش كبير»، الذي عرض خلال شهر رمضان الكريم، قائلاً «أحمد العوضي حبيبي بس إيده تقيلة، وخلال مشاهد ضربي أو سحلي لياسمين عبدالعزيز في المسلسل، كان بيمشي أثناء تلك المشاهد حتى لا يراها».

واستطرد: «لكني أنا أيضًا أرفض فكرة الضرب فى التصوير، حتى لا أؤذي أي شخص من الآخر، ويتم ذلك بالاتفاق مع المخرج، فنقوم بأخذ زاوية ما تظهر الضرب بشكل سليم».

وأضاف: «ياسمين عبدالعزيز وافقت على مشهد سحلي لها، وهو أمر يُحسب لها، لكني طمأنتها بأنني لن أضربها أو أصيبها بأي ضرر».

قال الفنان خالد الصاوي إنه كان عنيدًا ولا ينصاع إلى تعليمات المخرجين، موضحًا: «عنادي بدأ ينكسر لما نجوميتي اتهددت بأخطائي، كنت بعلّي، لكن جالي وقت حصل لي وقف في حياتي، مني ومن السوق والظروف.. شقيت في نجوميتي كتير، لكن فكرت إني مش هينفع أتكلم على المقادير ولا أتخانق مع السوق والحظ والظروف والزمن اللي راح».

وأضاف "الصاوي"، خلال حواره ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «CBC»: «اتخانقت مع أخطائي، لكن ماتخانقتش مع نفسي، حاولت أصلح وأشوف الخصال البايخة اللي هتعطلني وأسيطر عليها، وكان منها العند والمكابرة، والتبذير».

وتابع: «بدأت أعقل»، لترد عليه منى الشاذلي وتسأله: «عقلت وانت عندك كم سنة؟!» وأجابها مازحًا: «الحمد لله ماحصلش.. أكدب على الناس؟!».

وأشار إلى أنه يتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل، لكنه لم يطبق هذا المبدأ على الفن: «ده ماينفعش مع الدور، ممكن أتخانق مع المنتج والمخرج بس مش هبوّظ شغلي، وعندي هاجس إن الفن هيفضل بعد ما أموت وهعيش جواه، لأنه اسمه وكياني».