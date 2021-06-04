برلماني: مصر عالجت مشاكل 375 منطقة عشوائية

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قضية العشوائيات كانت ملفا شائكا تم التعامل معه بعد أن تعودنا أن تتبعد الدولة عن حل هذه المشكلات مبينا أن الدولة تندفع في كل الاتجاهات لحل المشكلات حيث عالجت 375 منطقة عشوائية، لحل تفشي الجرائم والأوبئة والأمراض وسلوكيات ضد تقاليد المجتمع المصري.

وأضاف «درويش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن التطوير شمل سيناء وحلايب وشلاتين دون الاكتفاء بتطوير القاهرة فقط، مبينا أن هناك 217 مدينة تضم 417 ألف فدان منهم 150 ألف فدان غير مخطط ولكن الدولة خططت الأماكن من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين في كل القرى.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن لجنة الإدارة المحلية اهتمت بحل أزمة العشوائيات في الجلسات التشريعية المختلفة، مؤكدا أن مصر تخطت حواجز ومشاكل كثيرة كان يظن المواطن أن الدولة صعب عليها تخطيها.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن العقود السابقة كان يسمع المواطن عن تحقيق تنمية ولكن لا يرى ذلك، لافتا إلى أن القيادة السياسية عملت على تحقيق تطوير ضمن الجمهورية الثانية لكي يراه المواطن وظهر هذا من خلال افتتاح قناة السويس الجديدة ثم حدوث تطوير في شمال سيناء ومن بعدها مبادرات 100 مليون صحة وحياة كريمة وغيرها من المبادرات.