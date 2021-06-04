بعد ضم 3 دول عربية.. كل ما تريد معرفته عن القائمة الحمراء البريطانية

بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن القائمة الحمراء البريطانية للدول أو الأراضي والتي تم الإعلان، أمس، عن ضم 3 دول عربية جديدة إليها، تشمل مصر والسودان والبحرين، تحدد ماذا يجب على البريطانيين أن يفعلوا إذا كانوا في بلد موضوع على هذه القائمة، في آخر 10 أيام قبل أن يصلوا إلى إنجلترا.

القائمة الحمراء البريطانية

وبشأن القائمة الحمراء البريطانية، يذكر موقع الحكومة البريطانية أنه «إذا كنت في بلد أو أرض على هذه القائمة الحمراء آخر 10 أيام، فإنه سوف يسمح لك فقط بدخول المملكة التحدة (بريطانيا)، إذا كنت بريطانيا أو إيرلنديا، أو لديك حقوق إقامة في الممكلة الممتحدة».

ويضيف: «يجب أن تتبع هذه القواعد قبل سفرك إلى إنجلترا حتى لو كنت قد تم تطعيمك، حيث يجب أن تخضع لاختبار كوفيد 19 (كورونا المستجد)، وأن تحجز في الحجر بأحد الفنادق بما في ذلك إجراء اختبارين للتعرف على ما إذا كنت مصابا بكوفيد 19 أم لا، وأن تملأ نموذجا يحدد مكانك».

وعند وصولك إلى إنجلترا يجب أن تخضع للحجر في فندق وتجري اختبارين لكوفيد 19.

ويشير موقع الحكومة البريطانية إلى أنه «لا ينبغى السفر إلى البلدان والأراضي الموضوعة على القائمة الحمراء».

وتضم القائمة الحمراء البريطانية الآن 50 دولة، وإذا كان قد تم الاعلان عن ضم 3 دول عربية جديدة إليها، تشمل مصر والسودان والبحرين، ضمن 7 دول جديدة انضمت للقائمة، فإن هناك دول عربية أخرى على هذا القائمة بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر والصومال وعمان.

والمفاجأة أنه كُتب أمام كل من دول مصر والسودان والبحرين التي تم الاعلان عن ضمها للقائمة، أنها حاليا على "القائمة الكهرمانية"، وأنها سوف تدخل للقائمة الحمراء يوم الثلاثاء 8 يونيو، الساعة 4 صباحا. وإذا وصلت إلى انجلترا بعد هذا التاريخ يجب عليك أن تتبع قواعد القائمة الحمراء (السابق ذكرها).