بريطانيا تضيف 7 دول لقائمة السفر الحمراء بسبب كورونا.. بينها 3 عربية

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم، الخميس، أنها أضافت 7 دول من بينها 3 دول عربية، تشمل مصر، والبحرين، والسودان، إلى قائمة السفر الحمراء، بسبب جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة أضافت 7 دول في المجموع إلى القائمة الحمراء (لم تسمها بعد)، مؤكدة عدم إضافة دول جديدة إلى وجهات القائمة الخضراء للسفر.

وتضمنت القائمة الجديدة كلا من: مصر، والبحرين، والسودان، وأفغانستان، وسريلانكا، وكوستاريكا، وأيضا ساحل العاج، ، وذلك حسبما ذكر موقع روسيا ايوم نقلا عن وكالة رويترز.

وشمل القرار أيضا، تحويل البرتغال من القائمة الخضراء إلى القائمة الحمراء.

وشددت السلطات البريطانية، على أن جميع التغييرات في القوائم ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الثامن من يونيو الجاري.

وبموجب شروط حظر السفر، سيتم رفض دخول الزوار الدوليين الذين غادروا أو سافروا عبر هذه البلدان في الأيام العشرة السابقة من دخولهم إلى بريطانيا.

ويمكن للمواطنين البريطانيين والإيرلنديين، وأولئك الذين لديهم حقوق إقامة في المملكة المتحدة، الدخول إليها من تلك الدول، ولكن يجب عليهم الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة لمدة 10 أيام، على نفقتهم الخاصة.