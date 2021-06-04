عاجل.. فيلا الفنان سيد رجب في الجيزة تتعرض للسرقة

تعرضت فيلا الفنان سيد رجب للسرقة بمنطقة البدرشين، بمحافظة الجيزة، حيث كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن خفيرا وراء قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

قتل كلبين وسرقة جزء من محتويات الفيلا

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا يفيد بسرقة فيلا سيد رجب بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهما وأن الجانى دخل من شباك المطبخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من خلال مراجعة الكاميرات والعمالة السابقة أن وراء ارتكاب الواقعة خفير سابق كان يعمل فى الفيلا من 6 أشهر وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.