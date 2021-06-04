عمرو سعد: حصلت على حقوق رواية «أولاد حارتنا» لتقديمها و«ربنا يسترها»

أكد الفنان عمرو سعد، أنه ينوي تقديم روايات الكاتب العالمي نجيب محفوظ، خلال الفترة القادمة، لافتًا أنه حصل على حقوق بعض الروايات بالفعل.

وأوضح «سعد» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنه ينوي إنتاج بعض الروايات على أن يقوم ممثلون آخرون بتقديمها حال كون الدور غير مناسب له «عايز أعمل روايات نجيب محفوظ وأنا أخدت حقوق من المنتج صادق الصباح لبعض الروايات وأخدت حقوق روايات ليا وعايز أعملها وممكن أعملها وأنتجها لحد تاني غيري».

وأشار «سعد» أنه ينوي تقديم روايات نجيب محفوظ بروح وإمكانيات عام 2021، لافتًا أنه ينوي تقديم هذه الروايات بلغة جديدة، معتبرًا أن مصر بها قاعدة أدبية تشبه القاعدة الأسمنتية الصلبة، وبها أدباء عظام مثل يوسف إدريس وإحسان عبدالقدوس وغيرهم، مشددًا على أنه يمكن البناء على هذه القاعدة.

وأكد عمرو سعد أنه يمكن تقديم بعض الأعمال الأدبية والتي سبق تقديمها، مشيرًا أنها ستكون أعمالا تجارية وستحقق نجاحا كبيرا.

وقال عمرو سعد، إنه حصل على حقوق رواية «أولاد حارتنا»، مستطردًا «ربنا يسترها»، ليرد عليه شريف عامر «أنت داخل في الحيطان على طول»، مضيفًا أن رواية أولاد حارتنا ظلت ممنوعة من النشر لمدة 50 عاما.

واكد عمرو سعد أنه يريد تقديم روايات الكاتب العالمي نجيب محفوظ عن الفترة الفرعونية بأفلام وأعمال عالمية يشاهدها العالم أجمع، لافتًا أنه حصل على حقوق رواية «صدى النسيان».