عمرو سعد: نفكر في تحويل «ملوك الجدعنة» إلى سلسلة أجزاء متتالية

قال الفنان عمرو سعد، تعليقا على أنباء تنفيذ جزء ثان من مسلسل «ملوك الجدعنة»، أو عمل مشترك مع الفنان مصطفى شعبان، إن هناك رغبة جماهيرية ملموسة من الإنتاج لعمل جزء ثان من المسلسل، خاصة أنهما كانا متناغمين في العمل.

وأضاف «سعد»، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس: «أنا استبعد إننا نعمل عمل تاني مختلف مع بعض، يا إما جزء ثان من المسلسل، يا إما كل واحد يعمل مسلسل لوحده»، موضحا أنهم عقدوا جلسة لبحث النجاح الذي حدث في المسلسل وهو نجاح كان «مخيفا».

المسلسل تحول إلى «براند»

وتابع: «النجاح خلانا نفكر في البراند، وفي العالم كله ممكن يتعمل أجزاء تانية، وفكرنا إننا نعمل أجزاء مستمرة يبقى براند ملوك الجدعنة، لأن المسلسل عمل تواصل مع كل الطبقات من الجماهير».

ولفت إلى أنه لم يُتخذ القرار بنسبة 100% حتى الآن، موضحا أن هناك سيل من الأخبار، وبعضها يكون غير صحيح.

تحول الشخصيات إلى تريند

وأكد أن تحول شخصيات المسلسل إلى ظاهرة هو إحساس جيد، ولم يتخيل هذا الأمر أن يحدث، ويقلده الشاب، مشددا: «هو إحساس حلو، ومبسوط بشهرة القميص بتاع شخصية سرية، القميص نجح، وهيعمل جزء تاني».

يذكر أن مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبد العظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.